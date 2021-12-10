Львів'ян закликають допомогти з Різдвяним обідом для потребуючих

Щороку у Львові 7 січня спільнота св. Егідія влаштовує різдвяний частунок для потребуючих. Таку акцію проводять вже близько 15 років. Цьогоріч на обід запросять понад 300 гостей та не відмовлять тим, хто прийде без запрошення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Традиційно таке свято влаштовували в одному з львівських храмів. Однак в січні різдвяний обід проведуть у двох локаціях з певними змінами, відповідно до карантинних норм.

«Щороку ми готували гостину у приміщенні одного з львівських храмів, де накривали стіл з гарячими стравами, кутею, пампушками та солодощами. Оскільки ми не можемо розмістити таку кількість людей в одному храмі, то проведемо два різдвяні обіди у храмах Львова – у церкві Покрови Богородиці на вул. Личаківській та в храмі Архистратига Михаїла на вул. Винниченка. Ми роздаватимемо людям упаковані гостинці на вулиці. Кожен з учасників також отримає подарунок: теплі речі, солодощі та засоби особистої гігієни», – каже організаторка.

Щороку напередодні Різдва учасники отримують іменні запрошення на обід. Організатори вже знають цих людей, адже щочетверга бачаться з ними при роздачі їжі, яку ініціює спільнота св. Егідія у Львові. Кожного у спільноті вважають членом великої родини.

Реклама партнерів

«Ми вважаємо їх своїми друзями, яких приймаємо з любов’ю і повагою», – наголошує координаторка спільноти.

До благодійної акції може долучитись кожен охочий. Небайдужі львів’яни можуть допомогти коштами, пожертвувати їжу або приєднатися до самого процесу підготовки – пакувати подарунки, готувати смаколики та роздавати їжу. Організатори потребують допомоги волонтерів і в сам день різдвяного обіду – 7 січня.

Різдвяний обід відбудеться у двох локаціях:

Церква Покрови Богородиці (Личаківська, 175а) з 10:00 до 17:00;

Храм Архистратига Михаїла (Винниченка, 22) з 14:30 до 15:00.

Контакти координаторів ініціативи: 0672845077 – Лариса Шидловська; 0679532155 – Іванна Синицька.