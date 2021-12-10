Академія сухопутних військ отримала 4000 книг у межах програми «Військо читає»

У четвер, 9 грудня, 4000 книг отримала Національна академія сухопутних військ у межах програми «Військо читає». За твердженням керівництва навчального закладу, це найбільше поповнення сучасною літературою бібліотеки Академії за останні роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Це вже другий «книжковий десант» на Львівщину впродовж року в межах всеукраїнської програми «Військо читає», що реалізовується громадською організацією «Реформація» у партнерстві з видавництвом «Наш Формат» і за підтримки Генерального штабу Збройних Сил України.

«Під час Львівського книжкового форуму ми зробили такі дарунки для семи військових частин та колективів Львівщини. Зокрема презентували книги десантно-штурмовій бригаді, Повітряному командуванню «Захід», Військово-медичному клінічному центру Західного регіону, 58-му Будинку офіцерів та іншим. І ось сьогодні передаємо майже 4000 книг Національній академії сухопутних військ», – розповіла координатор проєктів ГО «Реформація» Антоніна Артамонова.

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Орієнтовна вартість переданої літератури, зі значними знижками видавництв, складає приблизно 350 тисяч гривень.

«Наш бібліотечний фонд налічує близько 220 тисяч книг. Оновлюємо його регулярно. Але це відбувається насамперед шляхом військової літератури, зокрема тієї, що видається і в нашій Академії. А художньої літератури, що розвиває та світоглядної – ми закуповуємо небагато. Тому це для нас величезний скарб. Адже книги – це та сама зброя, і вона не менш важлива від справжньої, бо впливає на розум і світогляд людей», – зазначила завідувачка бібліотеки Національної академії Наталія Гурульова.

Як розповів голова правління ГО «Реформація» та ініціатор проєкту «Військо Читає» Владислав Кириченко, ідея поповнення бібліотек військових підрозділів та навчальних закладів примірниками якісних книг українських та закордонних авторів, найкращими зразками сучасної військової, суспільно-політичної та науково-популярної літератури зародилася ще у 2015 році. Але її вдалося втілити в життя лише наприкінці минулого року.

«За рік існування проєкту вже більше ніж 40 різних військових частин та підрозділів отримали близько 40 000 книг. У них історія України, розповіді про світових лідерів, твори українських ветеранів. Також це книги з політології, військової тактики та стратегії, сучасна література, якою захоплюється світ. «Військо Читає» – один із просвітницьких проєктів ГО «Реформація», що має на меті не тільки забезпечити військовослужбовців актуальною та якісною сучасною літературою, але й популяризувати читання як вид дозвілля в українському війську», – наголосив голова правління ГО «Реформація» Владислав Кириченко.

У планах громадської організації до кінця цього року довести кількість переданих Збройним Силам України та іншим військовим формуванням книг – до 50 000.