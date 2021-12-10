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20-річний житель Дублян отруївся чадним газом в гаражі

Вероніка Рой

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У четвер, 9 грудня, у місті Дубляни чадним газом в гаражі отруївся 20-річний хлопець. Постраждалого госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 17:30 год. у м. Дубляни у гаражному кооперативі на вул. Шевченка, 20 отруївся чадним газом хлопець. 20-річного постраждалого у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні

Обставини події встановлююся.

Зазначимо, що лише за дев’ять місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали понад дві сотні людей. Летальних випадків було 10, з-поміж яких два – дитячі.

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А за одну добу у жовтні на Львівщині отруїлись відразу десятеро людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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