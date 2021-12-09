У Львові почали будівництво першого в Україні акустичного концертного залу

У Львівському державному музичному ліцеї ім. С. Крушельницької, що на вул. Зеленій, 10, розпочали будівництво першого акустичного концертного залу в Україні. У середу, 8 грудня, відбулося закладання капсули будівництва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Будівництво першого акустичного залу відбувається у межах реалізації державного інвестиційного проєкту Міністерства економічного розвитку «Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівського державного музичного ліцею ім. С. Крушельницької», за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. Кошторисна вартість проєкту – майже 44 млн грн. Зал буде двоповерховим та зможе вмістити 260 – 290 глядачів.

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«В Україні є небагато концертних залів. Всі вони збудовані 150-200 років тому. Проте саме акустичного концертного залу немає. У чому полягає акустика? У тому, що коли музиканти виступатимуть на сцені, ця акустика заповнить кожен куточок залу. Ми, за підтримки Мінкульту, ініціювали будівництво концертного залу, де акустика матиме найважливішу місію – донести до кожного слухача всі відтінки людського голосу. Вже до кінця 2022 року плануємо відкриття концертного залу, де виступатимуть найвідоміші музиканти світу», – розповів директор Львівського державного музичного ліцею ім. С. Крушельницької Лев Закопець.

Довідка. Історія музичного ліцею починається з 1838 року, коли за часів Австро-Угорської імперії у Львові відкрили музичну школу. З історією школи XIX ст. пов’язані відомі імена: Й. Рукґабер (перший директор школи), Й. Башни, Й. Ельснер, К. Мікулі (довголітній ректор академії та керівник школи).

Після довготривалої перерви роботу школи відновили у 1939 році за ініціативою видатного українського композитора та піаніста Василя Барвінського. Від 1944 року заклад діяв як середня музична школа-десятирічка, що у 1959 році реорганізована у середню спеціалізовану музичну школу-інтернат. 1963 року школі присвоїли ім’я всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької.

Школа налічує 7 музичних відділів та понад 20 музичних спеціальностей. Тут навчаються 395 учнів з понад 10 областей України, працюють 155 викладачів.

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Фото: ЛОДА