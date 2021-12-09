На Львівщині прогнозують мокрий сніг з дощем

У п’ятницю, 10 грудня, на Львівщині синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Денна температура повітря підніметься до 3° тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентру.

За даними синоптиків, завтра на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачають. Натомість вдень можливий дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу.

Вночі та в першій половині дня місцями туман та ожеледь. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 1-6° морозу, вдень – від 2° морозу до 3° тепла.

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