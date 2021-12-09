Львів‘яни вибороли медалі Кубку Європи з кіокушинкай карате

Львівські спортсмени здобули медалі на Кубку Європи з кіокушинкай карате, що проходив днями у Литві. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні спорту Львівської ОДА.

Кубок Європи з кіокушинкай карате проходив серед дорослих у розділах ката і куміте. В складі збірної команди України найкращі результати показали львівські спортсмени.

У перший день змагань у командному ката «золото» вибороли Наталія Мутіна, Анастасія Пришляк та Ярослав Ковальчук. В індивідуальному ката Ярослав Ковальчук став срібним призером, а Анастасія Пришляк виборола «бронзу».

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У другий день змагань у розділі куміте серед жінок у ваговій категорії до 50 кг чемпіонкою стала Анастасія Пришляк. Серед чоловіків 65-75 кг «золото» виборов Северин Палій. Також Анастасія та Северин вибороли собі путівки на Кубок світу, який буде відбуватись у Польщі вересні 2022 року.

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Фото: управління спорту ЛОДА