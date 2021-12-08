В Україні студенти коледжу планували теракт з масовим розстрілом, – СБУ

Служба безпеки України запобігла теракту в одному з коледжів у Черкаській області. Двоє студентів погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У них вилучили пістолети. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

За даними слідства встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відеоматеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників. Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте».

Також зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками. Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили два пістолети та комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

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Вилучені предмети направили на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

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Фото: СБУ