У Львові загинув 27-річний будівельник

У Львові на вулиці Шота Руставелі під час будівельних робіт загинув чоловік, впавши з висоти шостого поверху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, нещасний випадок стався, 8 грудня, о 14:20 год. на вулиці Шота Руставелі.

Внаслідок падіння з висоти 6-го поверху, загинув 27-річний будівельник. Причина та обставини події встановлюють.

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