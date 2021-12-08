ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові загинув 27-річний будівельник

Андрій Котенський

|

У Львові на вулиці Шота Руставелі під час будівельних робіт загинув чоловік, впавши з висоти шостого поверху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, нещасний випадок стався, 8 грудня, о 14:20 год. на вулиці Шота Руставелі.

Внаслідок падіння з висоти 6-го поверху, загинув 27-річний будівельник. Причина та обставини події встановлюють.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову
Григорій ГНЄЗДІЛО
Стинавське нафтове родовище у Львівській області віддають Ахметову

З 2019 року Державна служба геології та надр, яку очолює Роман Опімах, докладає усіх зусиль для того, аби сконцентрувати...

Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн
Анастасія ПИЖ
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони ...

У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів