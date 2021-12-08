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Під час сварки 22-річний мешканець Львівщини встромив ножа у груди гостю

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 22-річного хлопця, який поранив ножем у груди односельчанина, який був й нього в гостях. За скоєне хлопцю загрожує до восьми років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився вночі 1 грудня. Близько 02:00 год. 22-річний мешканець одного з сіл Львівського району під час конфлікту завдав удару ножем своєму 40-річному односельчанину, який був у нього в гостях.

Потерпілий був госпіталізований, медики діагностували у нього, «проникаюче поранення грудної клітини».

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22-річного зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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