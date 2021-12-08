На ярмарку у Львові збиратимуть кошти на дім для бездомних жінок та самотніх матерів

У неділю, 12 грудня, у Львові при парафії св. Антонія РКЦ відбудеться щорічний благодійний Різдвяний ярмарок. Мета – підтримати будівництво Дому для бездомних жінок та самотніх матерів, яким опікуватимуться Сестри Альбертинки. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Ярмаркуватимуть у будиночку, неподалік від храму (вул. Личаківська, 49а). Під час ярмарку можна буде придбати різноманітні Різдвяні сувеніри: віночки, свічки, інші атрибути, а також посмакувати запашною кавою, безалкогольним глінтвейном та солодощами.

«Щорічний ярмарок – це не так про те, щоб щось купити, як про атмосферу, про те, щоб робити благодійність у будь-який спосіб. Тому на ярмарку не лише можна буде купити якусь різдвяну атрибутику, але й відвідати наше невеличке кафе, посидіти, порозмовляти, поїсти чогось смачненького, випити безалкогольний глінтвейн. Можна буде скористати з різноманітних майстер-класів для дітей. Вони будуть відбуватися о 13:00 та 16:00. Також буде, як завжди, Миколай, фотозона, безпрограшна лотерея, багато різних забав для дітей та дорослих», – розповіла організаторка ярмарку, форматорка Францисканської молоді в Україні Вікторія Василюк.

Реклама партнерів

Всі виручені кошти передадуть на спорудження Дому для бездомних жінок та самотніх матерів. Будівництво цієї оселі триває на вул. Хлібній у Львові.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.