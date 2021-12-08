Львівська філармонія запрошує на вечори музики Бетховена

11 та 12 грудня Львівська національна філармонія відзначатиме День народження Людвіґа ван Бетховена чотирма святковими подіями. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Так, у суботу та неділю у Львівській національній філармонії, що на вулиці Чайковського, 7 відбудуться чотири концерти, присвячені композитору, адже народився він у Бонні саме в грудні.

Як розповіли організатори, вже традиційно у грудні, до дня народження композитора, Львівська національна філармонія презентує слухачам музичні вечори, які цілком складають композиції Бетховена.

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Розклад святкувань:

11 грудня о 17:00 – р озпочне відзначення дня народження митця вже відомий львівській публіці творчий тандем піаністки Катерини Тітової, Академічного симфонічного оркестру філармонії та дириґента Володимира Сивохіпа, у виконанні яких прозвучать Сюїта з балету «Творіння Прометея» та Четвертий фортепіанний концерт.

11 грудня о 20:00 – у другому концерті у Концертному залі прозвучать струнні квартети композитора, а виконає їх знаний львівський колектив – Струнний квартет «Фенікс» (Микола Гав’юк – скрипка, Петро Тітяєв – скрипка, Вадим Педорич – альт, Денис Литвиненко – віолончель).

12 грудня о 17:00 – святкування продовжиться знаменитою Симфонією №9 Бетховена, яка прозвучить у транскрипції Ференца Ліста. Відомі й улюблені теми симфонії зазвучать у виконанні фортепіанного дуету Ольги Чіпак та Олексія Кушніра, а також литавриста Франциско Родрігеса.

12 грудня о 20:00 – з авершальна подія святкової серії відбудеться за участі відомого ансамблю «Київ-Тріо». Музиканти виконають камерні твори Бетховена і Шуберта, які захоплять неймовірними мелодіями та співзвуччями.

Детальна інформація про події та квитки за посиланням.

Додамо, що у 2020 році увесь світ відзначив 250-річчя від дня народження музичного генія. Долучилася і до святкувань Львівська національна філармонія. Зокрема, саме Бетховену був присвячений один із найстаріших українських музичних фестивалів – «Віртуози».

Довідка. Людвіґ ван Бетховен – найчастіше виконуваний композитор класичної музики у світі. Він є одним із найважливіших представників культурного життя Європи.

Інтерес до його музики завжди залишався незмінно високим впродовж століть. Ще за життя він отримав неабияке визнання та за мірками своєї епохи був дуже заможною людиною, бувши одним із перших «вільних» митців.

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