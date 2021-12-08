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JPMorgan прогнозує кінець пандемії у 2022 році

Андрій Котенський

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Американський інвестиційний банк JPMorgan прогнозує, що світова пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році. Про це пише Економічна правда з посиланням на прогноз інвестбанку на 2022 рік.

У JPMorgan вважають, що наступного року світова економіка матиме змогу повністю відновитися. Усе завдяки вакцинації та інноваціям у медицині, які спричинять цикл потужного відновлення, повернення міжнародної мобільності та вивільнення стриманого попиту з боку споживачів.

За словами головного стратега світових ринків та співголови аналітичного напряму JPMorgan Марка Колановича, банк очікує зростання американського індексу S&P 500 на 8% до 5050 пунктів. Крім цього, прогноз враховує зростання бондів Казначейства США на 2,25%, що має вплив на вартість запозичень у всьому світі.

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«Наш прогноз полягає в тому, що 2022 рік стане роком повного глобального відновлення, припинення пандемії та повернення до нормальних економічних і ринкових умов, які ми мали до спалаху COVID-19», – сказав Коланович.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через провал вакцинації Україна – в лідерах смертності від Covid у Європі.

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