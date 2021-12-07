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За вбвиство сусіда мешканця Турківщини засудили на вісім років

Ольга Денисяка

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Вісім років за ґратами проведе 49-річний мешканець Турківщини, який у під час сварки забив до смерті свого сусіда. Про це Львівському порталу порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у травні цього року обвинувачений розпивав у себе вдома алкогольні напої разом із своїм сусідом однолітком. Під час застілля, між чоловіками виник конфлікт, у ході якого засуджений наніс численні удари по голові та тілу потерпілого. Внаслідок чого останній помер на місці події.

Відтак 49-річного жителя Турківської ОТГ обвинувачували в нанесенні важких травм, внаслідок яких наступила смерть (ч. 2 ст. 121 КК України) .Суд визнав чоловіка винним та йому покарання у вигляді 8 років та 5 місяців позбавлення волі.

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