У Львові презентували фільм з незрячими в головних ролях

6 грудня у Першому українському театрі відбулась прем’єра короткометражного комедійного соціального фільму «Неймовірно сліпий випадок» – про пригоди двох незрячих друзів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У короткометражному фільмі «Неймовірно сліпий випадок» вперше у головних ролях знімалися двоє незрячих аматорів – львів’янин Михайло Петрів та Василь Човбан з Мукачева.

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До прем’єри запросили всю знімальну групу, гостей зі Львова та інших міст України, представників влади, акторів.

За формування інклюзивного світогляду громади та внесок у розвиток музичного мистецтва міста Львова, подяку від громади міста отримала Юлія Панченко – стилістка міжнародного інклюзивного концертного проекту «Відчинилося життя». Також за формування інклюзивного світогляду громади та вагомий внесок у розвиток кіномистецтва міста Львова, подяку від громади міста отримав Андрій Сніцарчук – заслужений артист України, актор Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, режисер та автор сценарію фільму «Неймовірно сліпий випадок».

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