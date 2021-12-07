У Бориславі маму і дочку викрили на торгівлі наркотиками

У Бориславі на Львівщині мама та дочка організували в квартирі «сімейний бізнес» та продавали метадон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що 46-річна жінка та її 24-річна дочка організували продаж наркотиків у своїй квартирі, де разом з ними проживають ще неповнолітній брат молодшої підозрюваної та її малолітня дитина. Клієнти приходили до жінок, заздалегідь домовившись про свій візит телефоном, після чого у визначений час заходили за своєю «покупкою».

За даними слідства, підозрювані впродовж серпня-листопада 2021 року займалися незаконним збутом метадону.

Жінкам повідомили про підозру за незаконний збуту наркотиків (ч. 1, 2 ст. 307 КК України). Їм загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

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