ОСТАННІ НОВИНИ

У Бориславі маму і дочку викрили на торгівлі наркотиками

Ольга Денисяка

|

У Бориславі на Львівщині мама та дочка організували в квартирі «сімейний бізнес» та продавали метадон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що 46-річна жінка та її 24-річна дочка організували продаж наркотиків у своїй квартирі, де разом з ними проживають ще неповнолітній брат молодшої підозрюваної та її малолітня дитина. Клієнти приходили до жінок, заздалегідь домовившись про свій візит телефоном, після чого у визначений час заходили за своєю «покупкою».

За даними слідства, підозрювані впродовж серпня-листопада 2021 року займалися незаконним збутом метадону.

Жінкам повідомили про підозру за незаконний збуту наркотиків (ч. 1, 2 ст. 307 КК України). Їм загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн
Анастасія ПИЖ
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони ...

У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купує на українському рин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів