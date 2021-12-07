Облрада додатково скерувала 10 млн на охорону здоров’я Львівщини

Депутати Львівської обласної ради вирішили скерувати 10,4 млн грн на програму підтримки галузі охорони здоров’я. Таке рішення депутати прийняли під час сесійного засідання у вівторок, 7 грудня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облради.

Так, депутати внесли зміни до показників обласного бюджету на 2021 рік, перерозподіливши видатки на загальну суму 27,56 млн грн.

Левову частку – 10,4 млн грн скерували для потреб галузі охорони здоров’я області.

Зокрема, гроші для галузі медицини скерували на:

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забезпечення Львівського обласного центру служби крові витратними матеріалами процесу забору крові та виготовлення тромбоконцентрату –1,3 млн. грн;

придбання Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру апарату для низькопотокової гемофільтрації та системи водоочистки діалізних машин – 1,5 млн грн;

закупівлю медикаментів Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 770 тис грн;

придбання військово-медичному клінічному центру Західного регіону наркозної станції з монітором пацієнта – 1 млн грн;

виплату пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування – 1,7 млн грн;

виплату заробітної плати медичним працівникам Центру реабілітації ветеранів ОУН-УПА «Говерла» – 1,12 млн грн;

придбання медичного обладнання для Львівської обласної клінічної лікарні – 898 тис грн.

Додатково профінансують:

галузь фізичної культури і спорту – для облаштування спортивних майданчиків виділили 2,4 млн грн;

галузь туризму – для співфінансування проєкту «Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині» виділили 1 млн грн.;

галузь культури – на фінансову підтримку Дрогобицького ансамблю пісні і танцю «Верховина» виділили 2,8 млн грн.

Крім того, на Програму капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення як складову Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2021 – 2023 роки додали 4,9 млн грн.

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