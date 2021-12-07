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Облрада додатково скерувала 10 млн на охорону здоров’я Львівщини

Ольга Денисяка

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Депутати Львівської обласної ради вирішили скерувати 10,4 млн грн на програму підтримки галузі охорони здоров’я. Таке рішення депутати прийняли під час сесійного засідання у вівторок, 7 грудня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облради.

Так, депутати внесли зміни до показників обласного бюджету на 2021 рік, перерозподіливши видатки на загальну суму 27,56 млн грн.

Левову частку – 10,4 млн грн скерували для потреб галузі охорони здоров’я області.

Зокрема, гроші для галузі медицини скерували на:

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  • забезпечення Львівського обласного центру служби крові витратними матеріалами процесу забору крові та виготовлення тромбоконцентрату –1,3 млн. грн;
  • придбання Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру апарату для низькопотокової гемофільтрації та системи водоочистки діалізних машин – 1,5 млн грн;
  • закупівлю медикаментів Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 770 тис грн;
  • придбання військово-медичному клінічному центру Західного регіону наркозної станції з монітором пацієнта – 1 млн грн;
  • виплату пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування – 1,7 млн грн;
  • виплату заробітної плати медичним працівникам Центру реабілітації ветеранів ОУН-УПА «Говерла» – 1,12 млн грн;
  • придбання медичного обладнання для Львівської обласної клінічної лікарні – 898 тис грн.

Додатково профінансують:

  • галузь фізичної культури і спорту – для облаштування спортивних майданчиків виділили  2,4 млн грн;
  • галузь туризму – для співфінансування проєкту «Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині» виділили 1 млн грн.;
  • галузь культури – на фінансову підтримку Дрогобицького ансамблю пісні і танцю «Верховина» виділили 2,8 млн грн.

Крім того, на Програму капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення як складову Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2021 – 2023 роки додали 4,9 млн грн.

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