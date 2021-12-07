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На Чернігівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою: загинули 13 людей. Оновлено

Аліса Белей

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У вівторок, 7 грудня, біля села Брусилів, що на Чернігівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Внаслідок зіткнення загинуло 13 людей, а травмувались ще 7. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталась близько 07:55 ранку на трасі Чернігів – Грем’яч поблизу села Брусилів у Чернігівському районі. Тут зіткнулася маршрутка «Чернігів – Сосниця» та вантажівка.

Попередньо відомо про 12 загиблих та 7 травмованих, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

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На місці ДТП працюють 30 рятувальників, які надають допомогу потерпілим людям та деблокують їх з маршрутки.

«Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Встановлюємо усі обставини ДТП. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса», – написав керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

Оновлено. За даними Чернігівської ОДА, станом на 12:05, постраждали 20 осіб. Тринадцятеро людей загинули, семеро перебувають у медичних закладах Чернігова: 5 людей – у міській лікарні №2, одна людина – в обласній лікарні, одна дитина – в обласній дитячій лікарні. Усі травмовані – у важкому стані.

Наразі всі деталі встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС

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