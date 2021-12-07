Львів'ян запрошують на новорічні концерти скрипаля-віртуоза Божика

У понеділок, 3 січня, о 17:00 та 19:30 у театрі ім. М. Заньковецької у Львові відбудуться два новорічні концерти скрипаля-віртуоза Олександра Божика. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Так, під час концертів Олександра Божика у супроводі рок-бенду виконає найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші.
Також звучатиме авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.
Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери, інтерактиви з глядачами та виступ яскравих солістів, імена яких музиканти ще поки не оголошують.
Квитки на концерти можна придбати тут:
Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог.
Довідка. Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етномузика. Суперфіналіст популярного телешоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги рекордів України», лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.
Учасник багатьох телевізійних шоу та проєктів, зокрема, одного з найпопулярніших шоу у світі «Британія має талант». Після свого феєричного виступу на польському телешоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».
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Аліса Белей