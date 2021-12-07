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Львів'ян запрошують на новорічні концерти скрипаля-віртуоза Божика

Аліса Белей

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У понеділок, 3 січня, о 17:00 та 19:30 у театрі ім. М. Заньковецької у Львові відбудуться два новорічні концерти скрипаля-віртуоза Олександра Божика. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Так, під час концертів Олександра Божика у супроводі рок-бенду виконає найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші.

Також звучатиме авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.  

Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери, інтерактиви з глядачами та виступ яскравих солістів, імена яких музиканти ще поки не оголошують.

Квитки на концерти можна придбати тут:

  • квитки на концерт о 17:00 тут;
  • квитки на концерт о 19:30 тут.

Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог.

Довідка. Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етномузика. Суперфіналіст популярного телешоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги рекордів України», лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

Учасник багатьох телевізійних шоу та проєктів, зокрема, одного з найпопулярніших шоу у світі «Британія має талант». Після свого феєричного виступу на польському телешоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».

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