Львів'ян запрошують на новорічні концерти скрипаля-віртуоза Божика

У понеділок, 3 січня, о 17:00 та 19:30 у театрі ім. М. Заньковецької у Львові відбудуться два новорічні концерти скрипаля-віртуоза Олександра Божика. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Так, під час концертів Олександра Божика у супроводі рок-бенду виконає найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші.

Також звучатиме авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери, інтерактиви з глядачами та виступ яскравих солістів, імена яких музиканти ще поки не оголошують.

Квитки на концерти можна придбати тут:

квитки на концерт о 17:00 тут;

квитки на концерт о 19:30 тут.

Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог.

Довідка. Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етномузика. Суперфіналіст популярного телешоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги рекордів України», лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

Учасник багатьох телевізійних шоу та проєктів, зокрема, одного з найпопулярніших шоу у світі «Британія має талант». Після свого феєричного виступу на польському телешоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».