Львів’ян закликають стати Миколаєм для безпритульних. Як долучитися

Щороку до Дня Миколая спільнота св. Егідія організовує у Львові подарунки для безпритульних та потребуючих. Тому всіх небайдужих просять долучитися та приносити солодощі, мандаринки, шкарпетки. Про це повідомляє Львівський портал.

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook координаторка спільноти св. Егідія Іванна Синицька, долучитися до благодійної акції дуже просто – потрібно пожертвувати солодощі, мандаринки чи шкарпетки.

«Через те, що ми живемо у передчутті свят, які наближаються, то хочемо приготуватися якнайкраще. Скоро Миколая – а це означає, що кожен очікує на маленьке чудо: для когось це подарунок, для іншого це тепло і любов найближчих людей, інші просять у святого Миколая здоров’я і видужання від різних недуг. А я б хотіла попросити, щоб кожен з нас став святим Миколаєм для бідної та бездомної людини», – каже координаторка.

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Пожертвувати безпритульним закликають:

цукерки, печиво, вафлі, пампушки, солодощі на ваш вибір;

мандаринки;

теплі шкарпетки.

Пакуватимуть подарунки організатори 16 грудня о 17:00 у монастирі святого Онуфрія, що на вул. Б. Хмельницького 36 у Львові.

За детальною інформацією звертайтеся до координаторки Іванни за телефоном: 067 95 32 155.