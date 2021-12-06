Зв’язкову УПА Ольгу Ільків поховають на Меморіалі воїнів УПА

Відому львів’янку, зв’язкову УПА Ольгу Ільків поховають у середу, 8 грудня на полі почесних поховань Меморіалу воїнів УПА. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У вівторок, 7 грудня, о 19:30 год. у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста, що вул. Науковій, 19А, відбудеться парастас. У середу об 11:00 год. у цьому ж храмі розпочнеться прощання та Чин похорону. Поховають Ольгу Ільків на полі почесних поховань Меморіалу воїнів УПА на вул. Мечникова.

Прощальні заходи відбудуться з дотриманням карантинних обмежень, тож усіх просять бути на відстані один від одного та в засобах захисту, обов’язково – у масках чи респіраторах.

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Нагадаємо, зв’язкова УПА Ольга Ільків відійшла у вічність на 102-му році життя. Була зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича («Роксоляна», «О. Звіробій»), політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах. У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

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