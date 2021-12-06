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За вбивство дружини дрогобиччанин 8 років відсидить за ґратами

Наталя Дуляба

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Суд виніс вирок 51-річному дрогобиччанину, який забив до смерті свою дружину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про фатальний випадок, який стався у Дрогобичі ще торік у червні. Слідство встановило, що між 51-річним місцевим мешканцем та його дружиною виник конфлікт. Подружжя сварилось через алкоголь, який вона вживала.

У ході сварки обвинувачений завдав жінці численних ударів по голові та тілу. Потерпілу госпіталізували у реанімацію, де вона через кілька днів померла.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121(нанесення тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких наступила смерть) ККУ. Нещодавно суд виніс вирок дрогобиччанину. За скоєне він 8 років відсидить у в’язниці.

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