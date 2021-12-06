У Львові вшанують пам'ять режисера Романа Віктюка

У п’ятницю, 17 грудня, виповнюється 1 рік і 1 місяць з дня смерті українського режисера, театрального актора та уродженця Львова Романа Віктюка. Львів’ян запрошують на низку заходів до дня вшанування його пам’яті. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Український режисер та театральний актор Роман Віктюк помер у віці 84 років. Ймовірною причиною смерті режисера став коронавірус. Поховали його в родинному склепі на Личаківському кладовищі у Львові 23 листопада.

Програма дня пам’яті:

11:00 – поминальна літургія в Церкві святого Андрія (пл. Соборна, 3-А). Саме в цю церкву ходив Роман Григорович, коли бував у Львові. Після завершення літургії автобус відвезе охочих на Личаківське кладовище, де відбудеться молитовний чин біля гробівця родини Віктюк.

Реклама партнерів

17:00 – відкриття виставки «Браво, Віктюк!» в фоє Першого театру (вул. Гнатюка, 11). Тут відтворять робоче місце Романа Віктюка, знамениті піджаки, численні фото з постановок різних періодів та оригінали архівних фото.

18:00 – вечір спогадів на сцені Першого театру (вул. Гнатюка, 11). Модеруватиме вечір – театральний режисер Євген Лавренчук. Тут згадуватимуть історії знайомства та роботи з театральним режисером, а також дивитимуться вирізки з відеоінтерв’ю різних періодів та фрагменти постановок Романа Григоровича.

Вхід на відкриття виставки вільний. Вхід на вечір спогадів – вільний, за попередньою реєстрацією. Реєстрація – за посиланням.

Довідка. Роман Віктюк народився у Львові 28 жовтня 1936 року. Після закінчення школи він поїхав навчатися до Державного інституту театрального мистецтва в Москві, а згодом повернувся до Львова, де у театрі працював актором.

Віктюк захопився режисурою та працював у багатьох містах СРСР, зокрема у Таллінні, Одесі, Києві, Рязані тощо. А у 1991 році він створив у Москві власний «Театр Романа Віктюка», де був головним режисером і художнім керівником.

Режисер також нагороджений званням Народного артиста України у 2006 році та Народного артиста Росії у 2009 році.

У 2006 році в інтерв’ю BBC Вітюк розповів, що він «пережив усіх вождів тоталітаризму, але з радістю може сказати, що він не поставив жодної зі 156 вистав, які обслуговували систему».

Коментуючи у 2014 році ситуацію із вторгненням Росії на Донбас, Віктюк закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається, а також рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.