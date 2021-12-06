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У Львові призупинили рух транспорту через витік води на площі Юра

Ольга Денисяка

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6 грудня на площі святого Юра у Львові стався витік води. Через це тимчасово не курсують тролейбуси за такими маршрутами: №22, 27, 29, 30, 32. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович, на пл. Св. Юра стався витік води і ремонт триватиме до ранку. Щоб полагодити водогін, для руху закрили дорогу. Відтак, не курсують тролейбусні маршрути №22, 27, 29, 30, 32.

За словами начальника управління транспорту ЛМР Ореста Олеськіва, приватний транспорт зможе оминати пл. Св. Юра по вул. Городоцькій або по вул. Дорошенка.

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