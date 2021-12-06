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Ожеледиця та до 15° морозу: на Львівщині оголосили штормове попередження

Ольга Денисяка

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На Львівщині з 7 до 9 грудня оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та прогнозують до – 15° морозу. Про це повідомляє Львівський портал.

Через погіршення погоди головне управління ДСНС Львівщини оголосило в області перший рівень небезпечності (жовтий).

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Водночас синоптики Львівського обласного центру з гідрометереології попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу.

У вівторок, 7 грудня, прогнозують мінливу хмарність, часом мокрий сніг та сніг, місцями налипання мокрого снігу. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах – ожеледиця.

Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У середу, 8 грудня, буде хмарно з проясненнями. Вночі – невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 5 – 10° морозу, в горах до 13 – 15° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У четвер, 9 грудня, мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 5 – 10° морозу, в горах 13 – 15° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Фото: ЛМР

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