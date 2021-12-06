На Дрогобиччині юнак на Renault збив 14-річну дівчину

Неподалік Дрогобича 14-дівчина потрапила в лікарню. Внаслідок наїзду легковика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у неділю вночі, 5 грудня, о 00:30 год. у селі Летня Дрогобицького району. Тут 20-річний водій автомобіля Renault Duster, житель одного зі селищ району, збив 14-річну місцеву мешканку.

Внаслідок ДТП дівчинку з травмами забрали в лікарню.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

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