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Львів'янка Олена Старікова увійшла до п’ятірки найкращих велосипедистів Ліги чемпіонів

Аліса Белей

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Вихованка комунального закладу Львівської обласної ради КЗ ЛОР Школа вищої спортивної майстерності Олена Старікова стала однією з п’яти найкращих велосипедисток світу за підсумком Ліги чемпіонів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

У столиці Великої Британії Лондоні завершилася перша в історії велотреку Ліга чемпіонів. Змагання складалися з серії етапів, що тривали з 6 листопада до 4 грудня.

Титули розігрували у гонках на витривалість (скретч і гонка на вибування) і спринтерських гонках (спринт і кейрін) серед жінок і чоловіків.

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Учасники отримували очки за кожну гонку, залежно від результатів, і в підсумку було визначено чотирьох переможців загального рейтингу.

До участі запросили найкращих велосипедистів світу і єдиною представницею від України була віцечемпіонка Олімпійських ігор-2020 Олена Старікова.

У підсумку українка набрала 84 рейтингові очки та ввійшла до топ-5. У фінальній гонці Олена Старікова перегнала, зокрема, олімпійську чемпіонку, канадку Келсі Мітчелл, якій поступилася на Іграх у Токіо.

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Фото: ЛОР

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