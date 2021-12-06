Біля Дрогобича вантажівка злетіла з траси. Утворюється затор

На трасі Дрогобич Стрий, в районі сіла Нижні гаї, вантажівка злетіла з дороги, та паралізувала рух транспорту. Про це повідомляють очевидиці події у Telegram-каналі Варти1.

За попередньою інформацією вантажівка злетіла з дороги через засніжену трасу.

Кузов кабіни злетів з дороги у рів, а причіп закинуло на проїжджу частину траси, відтак проїзд суттєво ускладнений.

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Як відомо на Львівщині оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, сьогодні на Львівщині очікується потужний снігопад, який під кінець робочого дня лише посилиться.

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