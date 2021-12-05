Синоптики оголосили штормове попередження

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по території Львівської області та місту Львову ввечері 5 грудня із збереженням вночі 6 грудня очікується туман видимістю 200–500м та ожеледь. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вдень 6 грудня місцями значний мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Водіїв закликають бути уважними на дорогах.

Зауважимо, ще з минулого тижня всі комунальні підприємства, що будуть задіяні у прибиранні вулично-дорожньої мережі, переведені в режим цілодобового чергування.

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За даними Sinoptik.ua, у понеділок, 6 грудня у Львові очікується мокрий сніг, подекуди з дощем. Під кінець робочого дня очікуються сильні опади снігу. Температура повітря впрордовж дня буде на рівні 0 градусів, а на ніч прогнозують до 2 градусів морозу.

На вівторок, 7 грудня, опадів не передбачається, температура коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу.

У середу також значних опадів не передбачається, проте відбудеться зниження температури до 3 – 6 градусів морозу.

У Карпатах на найближчі дні очікується хмарна погода з опадами снігу, а температура в горах опуститься подекуди до 10 градусів морозу.

В разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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