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7 грудня відкриють ще одну ділянку вулиці Бандери у Львові

Ольга Денисяка

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У вівторок, 7 грудня, у Львові відкриють ще одну ділянку вулиці С. Бандери – від вулиці Городоцької до вулиці Федьковича. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Ця частина буде пішохідною, нею курсуватиме лише трамвай.

Водночас повністю відкрити вул. С. Бандери для проїзду транспорту планують з 19 грудня.

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За словами директора ЛКП «Львівавтодор» Миколи Власюка, зараз тривають роботи з влаштування бордюрів, пішохідного тротуару на ділянці від вул. Городоцької до вул. Антоновича.

Як повідомляв Львівський портал, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут мають відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Завершити масштабний ремонт вул. Бандери обіцяють до кінця 2021 року.

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Фото: ЛМР

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