У Львові презентували книгу та ювілейну монету про Гарнізонний храм

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла святкує 10-ліття з дня відкриття. З цієї нагоди сьогодні, 5 грудня, тут презентували книгу «Історія одного десятиліття», авторства історика, директора підземелля Гарнізонного храму Олега Друздєва, повідомляє Львівський портал.

У книзі, обсягом 80 сторінок, описаний період історії храму з моменту його відкриття 6 грудня 2011 року. Книга також містить багато світлин.

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Вступні слова для книги написали Владика Степан Сус, Митрополит Львівський Ігор Возьняк та генерал-лейтенант, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

Голова Львівської облради Ірина Гримак вручила Почесну відзнаку «30 років незалежності України» єпископу УГКЦ, колишньому настоятелю храму Степанові Сусу.

Також в межах святкувань представлено ювілейну монету Національного банку України з зображенням Гарнізонної святині.

Як відомо, 2 грудня у храмі урочисто відкрили відреставровані фрески центрального склепіння храму авторства Франциска Екштайна 1738-1740 рр.

У понеділок, 6 грудня, о11.00 год., усіх запрошують на Архиєрейську Божественну Літургію. Опісля Літургії з нагоди 10-ліття відкриття храму відбудеться церемонія спецпогашення поштової марки АТ «Укрпошта».

Довідково:

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (колишній костел Єзуїтів) є першою бароковою спорудою у Львові. Його почали зводити у 1610 році під керівництвом італійця, архітектора ордену єзуїтів Джакомо Еріано, а завершили аж через 20 років – у 1630 році. У 1946–2011 рр. храм використовували як книгосховище бібліотеки ім. Стефаника. А у грудні 2011 року храм знову відкрили для богослужінь.

2 грудня цього року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулося відкриття відреставрованих фресок 1740 року авторства Франциска Екштайна. Здійснити роботи, які тривали 7 років, вдалося в межах найбільшого міжнародного реставраційного проєкту України, над яким працювали 20 українських та польських реставраторів.

8 липня 2010 року Львівська міська рада передала храм у власність Курії Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви.

6 грудня 2011 року тут відбулась перша за 65 років літургія.

Фото: ЛМР, ЛОР

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