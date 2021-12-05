LEONVOCI запрошує львів’ян на концерт «Вдома на Різдво!»

Дивовижні тенори гурту LEONVOCI запрошують львів’ян до Львівької національної філармонії на концерт «Вдома на Різдво!». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Молодий колектив, який підкорює своїм оперним співом європейські сцени, на Різдво повертається до рідної домівки, щоб запросити усіх вас на свій сольний концерт.

Захід відбудеться 29 грудня о 19:00. У репертуарі – світові хіти та українські колядки.

«Їхніми голосами захоплюється уся Європа, але на Різдво вони завжди повертаються додому! Зірки шоу «Голос Країни» та польського «МамТелент» – LEONVOCI з програмою «Вдома на Різдво!». Найгарніші колядки та різдвяні пісні в унікальному виконанні неперевершених тенорів!», – йдеться у повідомленні.

Кількість місць обмежена відповідно до карантинних вимог.

Квитки за посиланням: bit.ly

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