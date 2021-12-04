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Російські окупанти поранили українського військового

Андрій Котенський

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Минулої доби, 3 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню В результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранень. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

В напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.

В бік Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Спостерігачі СММ ОБСЄ також зафіксовали розміщення на тимчасово окупованій території 109 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

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