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Львів’ян запрошують на виставу «Неймовірні пригоди на Миколая»

Андрій Котенський

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Маленьких та дорослих львів’ян запрошують на музичну виставу  «Неймовірні пригоди на Миколая». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Музична вистава «Неймовірні пригоди на Миколая» в якій задіяні понад два десятки артистів відомого ТанцТеатру «Життя», відбудеться 17, 18 та 19 грудня у Палаці залізничників РОКС.

«У чарівному готелі готується грандіозна церемонія нагородження – «Найдобріший вчинок року», серед номінантів – Попелюшка, Білосніжка, Анастасія та інші… Але лиходії казкового світу вирішили об’єднатись для отримання реваншу у вічній боротьбі з добром. Магія та хитрощі, чари та обман… Видовищна, добра та повчальна казка перенесе дітей у дивовижній світ, в якому вони зустрінуться зі своїми улюбленими казковими героями в сучасних реаліях та ще й при дивних, несподіваних обставинах. Буде цікаво не лише дітям», – запрошують організатори.

Кількість місць обмежена відповідно до карантинних вимог. Квитки доступні за посиланням: ticketspoint

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