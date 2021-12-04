Львів’ян запрошують на виставу «Неймовірні пригоди на Миколая»

Маленьких та дорослих львів’ян запрошують на музичну виставу «Неймовірні пригоди на Миколая». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Музична вистава «Неймовірні пригоди на Миколая» в якій задіяні понад два десятки артистів відомого ТанцТеатру «Життя», відбудеться 17, 18 та 19 грудня у Палаці залізничників РОКС.

«У чарівному готелі готується грандіозна церемонія нагородження – «Найдобріший вчинок року», серед номінантів – Попелюшка, Білосніжка, Анастасія та інші… Але лиходії казкового світу вирішили об’єднатись для отримання реваншу у вічній боротьбі з добром. Магія та хитрощі, чари та обман… Видовищна, добра та повчальна казка перенесе дітей у дивовижній світ, в якому вони зустрінуться зі своїми улюбленими казковими героями в сучасних реаліях та ще й при дивних, несподіваних обставинах. Буде цікаво не лише дітям», – запрошують організатори.

Кількість місць обмежена відповідно до карантинних вимог. Квитки доступні за посиланням: ticketspoint

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