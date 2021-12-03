У Львові затвердили проєкт бюджету на 2022 рік

У п’ятницю, 3 грудня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради погодили проєкт бюджету Львова на 2022 рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, за проєктом доходи бюджету Львівської МТГ становитимуть 12,5 мільярдів гривень. Доходи загального фонду – 11,6 млрд грн та доходи спеціального фонду бюджету – майже 817 млн грн. Бюджет розвитку – 677 мільйонів гривень. Видатки бюджету Львівської МТГ становитимуть 11,5 мільярдів гривень.

«У вересні ми прийняли рішення про затвердження прогнозу бюджету на 2022-2023 роки. Тобто, ми затвердили основні показники. Зараз пропонуємо проєкт бюджету конкретно на 2022 рік. До цього проєкт також буде внесено певні зміни у зв’язку зі змінами в законодавстві, адже вчора держава прийняла закон про бюджет на 2022 рік», – розповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики ЛМР.

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