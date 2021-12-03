У Львові за гарячими слідами спіймали квартирного злодія

Правоохоронці за дві години спіймали крадія, який у Дрогобичі обікрав квартиру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у середу, 1 грудня, у місті Дрогобич, що на Львівщині. Там у поліцію звернулася місцева мешканка і заявив, що невідомий обікрав її квартиру на вулиці Володимира Великого.

Як встановили правоохоронці, зловмисник проник у квартиру через двері, використовуючи металеві відмички. Він викрав ювелірні вироби та інше цінне майно.

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На те, аби спіймати крадія, правоохоронцям знадобилось дві години. Так, причетного до квартирної крадіжки, 46-річного жителя одного з селищ Червоноградського району, затримали у Львові.

У нього вилучили відмички, рукавички, та інші знаряддя для скоєння злочинів, а також викрадені речі та інші речові докази.

Зловмисника затримано та невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.