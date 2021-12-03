У Львові перепоховають кіборга

У суботу, 4 грудня, у Львові перепоховають Олександра Бондара, який у 2015 році загинув, обороняючи Донецький аеропорт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

О 09:00 год. ранку із побратимом попрощаються військові 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, що на вул. Стрийській, 88.

О 10:00 год. відбудеться чин похорону у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), після чого Олександра Бондара поховають на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища.

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Зазначимо, що Олександр Бондар народився 2 вересня 1968 року у Львові. Був старшим сержантом, пішов воювати на Донбас у серпні 2014 року під час мобілізації у ЗСУ.

Зник безвісті 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька. За свідченнями побратимів, він пішов дивитися, чи є можливість вибратися з терміналу, після чого зник безвісти.

Поховали Олександра Бондара, ймовірно, 6 листопада 2015 року на Краснопільському кладовищі у Дніпрі (ділянка№ 79, ряд №13, місце 5%, актовий запис 8363).

Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

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Фото: Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій