Сквер у Трускавці потрапив до книги рекордів України

У Трускавці створили музичний сквер. Проєкт потрапив до Національного рекорду України як перший музичний мистецько-відпочинковий сквер. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Музичний сквер створили на території Трускавецької дитячої школи мистецтв ім .Р. Савицького в рамках конкурсу проєктів місцевих ініціатив.

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Мер Трускавця Андрій Кульчинський розповів, що на реалізацію проєкту витратили пів мільйона гривень. В теплу пору року учні музичної школи зможуть навчатись не в класах, а в сквері.

«На реалізацію проєкту було залучено 250 тисяч гривень обласних коштів, ще половину профінансувало місто, окремо долучились і спонсори. Простір тут облаштовували за ідеєю директора музичної школи Ігоря Нича. Сквер задумували як додаткове місце для проведення занять з музики в теплу пору року, тому невдовзі його доукомплектують вуличними музичними інструментами. Це дуже гармонійно вписується в освітній процес, тим більше, що у Трускавецькій школі мистецтв ім. Р. Савицького музичну освіту отримує найбільша кількість дітей серед усіх міст Львівщини, і, це теж своєрідний рекорд», – зауважив Андрій Кульчинський.

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Фото: ЛОР