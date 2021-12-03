Російські бойовики поранили українського військового на Сході

У п’ятницю, 3 грудня, під час обстрілів російських найманців на Донбасі один наш військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Сьогодні збройні формування Росії шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Так, бойовики вели вогонь у напрямку Красногорівки. Окупаційні війська вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12. У бік Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Станиці Луганської окупанти двічі здійснили обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1. Також біля Зайцевого російські війська вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Реклама партнерів

Крім того, в районі Попасної окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав поранення. Його негайно евакуювали до шпиталю, зараз стан його здоров’я – задовільний.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.