На медицину Львівщини з обласного бюджету додатково виділять понад 10 млн грн

Наприкінці року на галузь охорони здоров’я Львівщини з обласного бюджету пропонують додатково скерувати 10,4 млн грн. Таке рішення у п’ятницю, 3 грудня, ухвалила депутатська комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Зокрема, внаслідок перерозподілу видатків обласного бюджету, гроші скерують на:

Забезпечення Львівського обласного центру служби крові витратними матеріалами процесу забору крові та виготовлення тромбоконцентрату –1,3 млн грн;

Придбання Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центру апарату для низькопотокової гемофільтрації та системи водоочистки діалізних машин – 1,5 млн грн;

Закупівлю медикаментів Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 770 тис. грн;

Придбання військово-медичному клінічному центру Західного регіону наркозної станції з монітором пацієнта – 1 млн грн;

Виплату пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування – 1,7 млн грн;

Виплату заробітної плати медичним працівникам Центру реабілітації ветеранів ОУН-УПА «Говерла» – 1,12 млн грн;

Придбання для ковідного відділення Львівської обласної клінічної лікарні дизельного генератора – 400 тис. грн.

Крім того, на Львівщину надійшли кошти державних медичних субвенцій у сумі 40,5 млн грн, які також скерують на розвиток галузі охорони здоров’я.

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Рішення про внесення змін до обласного бюджету має ухвалити Львівська обласна рада під час засідання 7 грудня.