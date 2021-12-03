На Львівщині прогнозують нічні заморозки до -11° та ожеледицю

У суботу, 4 грудня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду без опадів, а на дорогах буде ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

Температура повітря вночі коливатиметься від -9 до -11 градусів морозу. Вдень також буде холодно, стовпчик термометра сягне максимальної позначки 0°C. Вітер західний, 3-8 м/с.

За даними синоптиків, завтра на Львівщині всупереч ясному ранку, вдень та ввечері погода буде похмурою. Без опадів. На вихідних, 4-5 грудня, на дорогах – ожеледиця.

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