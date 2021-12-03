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Львів’яни з інвалідністю отримають матеріальну допомогу

Ольга Денисяка

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Щороку 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. З цієї нагоди у Львові людям з інвалідністю виплатять одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Грошову допомогу отримають 2933 особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп з дитинства, які мешкають у Львівській міській територіальній громаді. Кожному мешканцю громади виплатять по 800 грн. Загальна сума цих виплат складає 2 346 400 грн.

Також допомогу у розмірі 800 грн отримають 736 осіб з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України. Усі вони також мешкають у Львівській МТГ. На ці потреби у бюджеті міста передбачили 588 800 грн.

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