Львів’яни з інвалідністю отримають матеріальну допомогу

Щороку 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. З цієї нагоди у Львові людям з інвалідністю виплатять одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Грошову допомогу отримають 2933 особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп з дитинства, які мешкають у Львівській міській територіальній громаді. Кожному мешканцю громади виплатять по 800 грн. Загальна сума цих виплат складає 2 346 400 грн.

Також допомогу у розмірі 800 грн отримають 736 осіб з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України. Усі вони також мешкають у Львівській МТГ. На ці потреби у бюджеті міста передбачили 588 800 грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів