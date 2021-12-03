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Львів’ян закликають стати Миколаєм для військових. Що для цього потрібно

Аліса Белей

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З 1 грудня Центр Військового Капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ, за підтримки Фундації святого Миколая, організовують традиційну благодійну акцію «Святий Миколай для військових». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Фундація святого Миколая проводить таку акцію вже сьомий рік поспіль. За цей час тисячі військових у різних частинах нашої Батьківщини відчули теплу атмосферу свята.

«Минулого року, завдяки пожертвам людей доброї волі, капелани з подарунками відвідали понад 7 000 військовослужбовців: курсантів, ліцеїстів, солдат строкової служби Збройних сил України та Національної гвардії України, військових у зоні ООС, а також дітей, батьки яких загинули на східних теренах України», – повідомляють організатори.

Підтримати проект «Святий Миколай для військових» можна, склавши грошову пожертву у скриньку Фундації святого Миколая у:

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  • Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11);
  • Студентському храмі Блаженного священномученика Олексія Зарицького (м. Львів, вул. Лукаша, 3а);
  • Студентському храмі Святого рівноапостольного князя Володимира Великого (м. Львів, вул. Природна, 8а);
  • Афганському храмі Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (м. Львів, вул. Батуринська, 2);
  • Храмі Пресвятого Серця Христового (м. Львів, вул. Диктова, 2А).

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