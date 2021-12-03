Доба на Донбасі: окупанти поранили українського захисника

У четвер, 2 грудня, під час обстрілів російських найманців на Донбасі один наш військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Противник обстрілював позиції українських військових поблизу Новолуганського, Красногорівки, Водяного, Катеринівки, Світлодарська та Широкиного. Вогонь відкривали з гранатометів різних систем, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав поранення. Його негайно евакуювали до шпиталю, зараз стан його здоров’я – задовільний.

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Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 11:00 п’ятниці, 3 грудня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують давати відсіч збройній агресії Російської Федерації.

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