Армреслери Львівщини здобули п'ять медалей чемпіонату світу

У п’ятницю, 3 грудня, у Румунії завершився чемпіонат світу з армреслінгу. Спортсмени Львівщини вибороли на змаганнях п’ять медалей. Про це йдеться на сторінці у Facebook управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Серед дорослих одразу дві бронзи виборола Анна Гранатова. Вона стала третьою у вагові категорії 50 кг у змаганнях і на ліву, і на праву руку. Серед юніорів до 18 років віцечемпіоном світу у ваговій категорії до 65 кг на праву руку став Святослав Габрилей.

А серед ветеранів від 40 років срібним призером у змаганнях на ліву руку став Роман Рудницький Роман. Він змагався у вагові категорії 90 кг. Також у ваговій категорії 60 кг у змаганнях на праву руку срібною спортсменкою серед незрячих стала уродженка Рави-Руської Анна Кушнір.

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Додамо, що всіх спортсменів тренує Богдан Іваницький.

Нагадаємо, з 26 до 30 листопада у Бухаресті відбувся Чемпіонат світу з армспорту серед молоді, юнаків та юніорів. Спортсмен із Львівщини Габрилей Святослав пройшов у фінал змагань та здобув срібло в категорії 65 кг.