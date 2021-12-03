ОСТАННІ НОВИНИ

Армреслери Львівщини здобули п'ять медалей чемпіонату світу

Аліса Белей

|

У п’ятницю, 3 грудня, у Румунії завершився чемпіонат світу з армреслінгу. Спортсмени Львівщини вибороли на змаганнях п’ять медалей. Про це йдеться на сторінці у Facebook управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Серед дорослих одразу дві бронзи виборола Анна Гранатова. Вона стала третьою у вагові категорії 50 кг у змаганнях і на ліву, і на праву руку. Серед юніорів до 18 років віцечемпіоном світу у ваговій категорії до 65 кг на праву руку став Святослав Габрилей.

А серед ветеранів від 40 років срібним призером у змаганнях на ліву руку став Роман Рудницький Роман. Він змагався у вагові категорії 90 кг. Також у ваговій категорії 60 кг у змаганнях на праву руку срібною спортсменкою серед незрячих стала уродженка Рави-Руської Анна Кушнір.

Реклама партнерів

Додамо, що всіх спортсменів тренує Богдан Іваницький.

Нагадаємо, з 26 до 30 листопада у Бухаресті відбувся Чемпіонат світу з армспорту серед молоді, юнаків та юніорів. Спортсмен із Львівщини Габрилей Святослав пройшов у фінал змагань та здобув срібло в категорії 65 кг.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн
Анастасія ПИЖ
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони ...

У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купує на українському рин...

У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі
Омелян ШЕВЧУК
У Львові обговорили роль громадських організацій у правовій державі

26 листопада у Львові під час круглого столу на тему «Роль громадських організацій у правовій державі» відбулися публічн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів