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Армреслер із львівської спортивної школи здобув «срібло» Чемпіонату світу

Аліса Белей

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З 26 до 30 листопада у Бухаресті відбувся Чемпіонат світу з армспорту серед молоді, юнаків та юніорів. Спортсмен із Львівщини Габрилей Святослав пройшов у фінал змагань та здобув срібло в категорії 65 кг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Підготували юнака до перемоги тренери комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа» Ігор Іваницький та Роман Рудницький.

У жовтні цього року, на чемпіонаті Європи з армспорту Святослав Габрилей виборов золото серед юніорів до 18 років у ваговій категорії 65 кг.

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Додамо, що у «Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі» для вихованців проводять тренування з армспорту, бадмінтону, баскетболу, велоспорту, гандболу, греко-римської боротьби, регбі, карате кіокушинкай, настільного тенісу, боксу.

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Фото: ЛОР

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