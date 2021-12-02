Поліція затримала 30-річного львів'янина за злам профілів у Facebook

Кіберполіція спільно із слідчими прокуратури викрили 30-річного львів’янина, який зламував чужі профілі у соціальній мережі Facebook та здійснював з них фінансові операції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, зловмисник, використовуючи доступ до облікових записів у соціальній мережі Facebook інших осіб, підкріплював до них чужі банківські картки та купував цифрові послуги.

Реклама партнерів

Також встановлено, що доступ до чужих облікових записів чоловік отримував, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, а банківські картки він купував у DarkNet.

Під час обшуків у помешканні львів’янина, правоохоронці виявили, вилучили та скерували на експертизу комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисник здійснював втручання в чужі облікові записи.

У четвер, 2 грудня, у поліції повідомили, що зловмиснику вже повідомили про підозру за незаконне втручання у роботу комп’ютерної мережі.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.