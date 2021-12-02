Поліція затримала 30-річного львів'янина за злам профілів у Facebook

Кіберполіція спільно із слідчими прокуратури викрили 30-річного львів’янина, який зламував чужі профілі у соціальній мережі Facebook та здійснював з них фінансові операції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, зловмисник, використовуючи доступ до облікових записів у соціальній мережі Facebook інших осіб, підкріплював до них чужі банківські картки та купував цифрові послуги.
Також встановлено, що доступ до чужих облікових записів чоловік отримував, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, а банківські картки він купував у DarkNet.
Під час обшуків у помешканні львів’янина, правоохоронці виявили, вилучили та скерували на експертизу комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисник здійснював втручання в чужі облікові записи.
У четвер, 2 грудня, у поліції повідомили, що зловмиснику вже повідомили про підозру за незаконне втручання у роботу комп’ютерної мережі.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Аліса Белей