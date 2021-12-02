З 6 грудня автобуси №43 курсуватимуть за зміненим маршрутом

З понеділка, 6 грудня громадський транспорт на маршруті №43 сполученням вул. Суботівська – вул. І. Раковського курсуватиме за тимчасово зміненою схемою руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відтак, у напрямку від вул. І. Раковського до вул. Суботівської автобуси №43 курсуватимуть через:

вул. Зелену – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – вул. Митрополита Андрея – вул. Шептицьких – пл. М. Кропивницького – вул. Городоцьку та надалі за маршрутом.

До звичного маршруту автобуси повернуться після закінчення ремонтних робіт на вул. С. Бандери.

Нагадаємо, 1 листопада, відкрили для транспорту відремонтовану ділянку на вулиці Бандери. Зокрема, вулиця Бандери тепер буде проїзною на ділянці від вул. Чупринки до вул. Антоновича. Також відновила рух і частина громадського транспорту.

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