У Великих Мостах водій збив дитину і втік

Правоохоронці розшукують горе-водія, який у Великих Мостах збив 11-річного хлопчика і втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу ввечері, 1 грудня, орієнтовно о 20:55 год. на вул. Львівській у Великих Мостах. Тут невідомий водій невстановленого автомобіля збив 11-річного місцевого мешканця і втік.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав важкі травми, його госпіталізували.

Правоохоронці закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, звертатись оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

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За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке чекає на водія-втікача, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

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