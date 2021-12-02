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У Рудному затримали п’яного дебошира зі сокирою

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали 45-річного руднівчанина, який, будучи напідпитку, розгулював селищем зі сокирою та бешкетував. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Інцидент стався у четвер вранці, 2 грудня, у Рудному. Тут на вул. Мазепи чоловік пошкодив сокирою автомобіль Jeep Compass та двері церкви. Все це зафіксували камери відеоспостереження.

57-річний власник авто розповів, що зловмисник застосував до нього газовий балончик, після чого взявся погрожувати ще й сокирою.

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Прибувши на місце, неподалік патрульні виявили нападника. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Потерпілий написав заяву, тож справу передали слідчим. Наразі всі деталі події встановлюються.

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