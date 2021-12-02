У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт якої схожий до Карпат та ідеально пасує під спорудження нового великого курорту, повідомляє Львівський портал.

Земля під продаж знаходиться поряд із мальовничим селом Майдан. У цьому місці на межі Яворівського і Львівського районів зосереджено багато баз відпочинку та діє відомий гірськолижний витяг. 3 га лісу продають меншими ділянками по 20 сотих через платформу онлайн-оголошень. Вартість однієї ділянки оцінюють у 12 тисяч доларів.

Клієнтів заохочують до купівлі землі під побудову великого комплексу, бо це – «справжній шматочок раю» коло Львова, та ще й в середині Яворівського національного природного парку.

«Навкруги мішані ліси, чисте повітря і неймовірна атмосфера єднання з природою. Ідеально для побудови відпочинкового комплексу в стилі HUGE чи готелю. 1 км до дороги, 27 км до Львова. Через дорогу – відпочинковий комплекс «Майдан» та «Чарівні Озера». Ціна – 12 тисяч доларів. В асортименті є 3 га», – йдеться у повідомленні агенції нерухомості «Рідний Дім».

Ріелтор запевняє, що продаж земель у парку цілком законний. Цільове призначення земель – для ведення садівництва.

«Ми теж спершу були вражені, що таке можливо в Україні, але ці землі перебувають у приватній власності вже багато років. Єдине, що може насторожувати покупця, – комунікації, бо лінії електропередач на місці немає, а необхідно протягувати від центральної дороги», – повідомила ріелторка Світлана.

Аби дістатися місця, потрібно повернути з головної дороги біля села Майдан у напрямку Яворівського парку і їхати ґрунтовою вулицею до шлагбаума.

«Ми зацікавлені у масштабному продажу (3 га землі – ред.) одному покупцю, бо це місце справді мальовниче, є сенс ним займатися комплексно, аби максимально зберегти його природний вигляд для єднання людей з природою. Такий комплекс може працювати весь рік, адже довкола природа і ландшафт, як у Карпатах», – заохочує продавець.

За даними публічної кадастрової карти України, ділянками, які виставлені на продаж, раніше розпоряджалася Лозинська сільська рада і зараз вони приватизовані або перебувають у процесі приватизації. Власник однієї ділянки – Олена Виноградова, яка отримала право власності на землю 4 січня 2021 року.

Ще одна ділянка для садівництва, яку продають посеред лісу, належить Марії Буці. Коли жінка отримала право власності на неї, невідомо, адже дата реєстрації у кадастрі відсутня.

Водночас Львівський портал звернувся за коментарем до керівництва Яворівського національного природного парку і як виявилося, землі посеред парку можуть продавати законно. Проте є ряд спірних ділянок, що були відчужені протиправно, тож сьогодні тривають судові процеси, аби їх повернути.

Чинні межі Яворівського національного природного парку сьогодні нанесені на кадастровій карті України. Якщо на ній є ділянки, які перетинають межі парку, то це незаконно, розповідає заступник директора Яворівського національного природного парку Ігор Плесак. Однак посадовець визнає, що у середині парку є ряд господарств, які не увійшли до чинних меж парку.

«У середині парку є дачні ділянки та кооперативи, які мають присвоєні кадастрові номери. Усі ці ділянки були роздані людям ще до створення Яворівського національного природного парку», – повідомив він.

Офіційно Яворівський національний природній парк був створений 4 липня 1998 року указом Президента України Леонідом Кучмою.

«Парк отримав державний акт на землі, які знаходилися у межах Лозинської сільської ради та Івано-Франкової селищної ради – у 1999 році та в 2001 році відповідно. У 2017 році ми проводили відновлення меж згідно з державним актом, аби отримати кадастровий номер території парку. У цей період було виявлено факти перетинів деяких земельних ділянок людей із межами парку. На сьогодні у судовому процесі є дві ділянки», – зазначив Ігор Плесак.

Як виявилось, йдеться про два судові процеси, де парк намагається повернути свої землі у селі Фіна Львівського району (колишній Жовківський район).

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